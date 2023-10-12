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А если попытаться заставить глав всяких там "всемирных" организаций поклясться своими детьми, что они не зависят от США?

А если попытаться заставить глав всяких там "всемирных" организаций поклясться своими детьми, что они не зависят от США?

Вот возник такой вопрос. Даже не знаю, что с ним и делать то. А возник он после прочтения новости о том, что "представители ООН впервые за 30 лет решили таки посетить Нагорный Карабах".

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Комментарии
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Валерий Каулин
Для того, чтобы они поклялись своими детьми, их сначала надо на случку отвести! У большинства из них нет своих детей, а чужих им не жалко! Так что совет автора практически бесполезен!
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