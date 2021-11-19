Деревянные скульптуры. Yoshitoshi Kanemaki

Японский художник Еситоши Канемаки (Yoshitoshi Kanemaki) создает фигуративных скульптуры, вызывающие чувства непостоянства, амбивалентности и даже противоречия между тем, что видишь и тем, как должно быть, которые воплощают целый ряд эмоций.
Японский художник Еситоши Канемаки (Yoshitoshi Kanemaki) создает фигуративных скульптуры, вызывающие чувства непостоянства, амбивалентности и даже противоречия между тем, что видишь и тем, как должно быть, которые воплощают целый ряд эмоций.
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