На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Баллы «Миллиона призов» за онлайн-голосование 9-11 сентября можно потратить в Мариинке

Партнерами программы стали театры и музеи Глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал о том, что баллы программы «Миллион призов», выигранные участниками электронного голосования в Москве, можно будет потратить на музеи и театры.

