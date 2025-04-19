🤖В Китае прошёл первый полумарафон, в котором приняли участие люди и 21 робот Лучший результат среди роботов — 2 часа 40 минут.
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🤖В Китае прошёл первый полумарафон, в котором приняли участие люди и 21 робот Лучший результат среди роботов — 2 часа 40 минут.
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