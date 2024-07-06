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"Ребенок твой? А ну отпусти его!": русский парень отбил у неадекватного бородача 10-летнего мальчишку

"Ребенок твой? А ну отпусти его!": русский парень отбил у неадекватного бородача 10-летнего мальчишку

Очередной трагедии удалось избежать в Москве, благодаря бдительности случайного прохожего, который не прошел равнодушно мимо, увидя как бородатый ваххабит в невменяемом состоянии тащит маленького ребенка в кусты.

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