Новая схема: мошенники воруют миллионы с помощью поддельных аккаунтов

Мошенники применяют новую схему с поддельными аккаунтами для кражи денег и данных. Директор продукта МТС Андрей Бийчук рассказал, как злоумышленники проникают в банковские счета, представляясь службой безопасности.
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