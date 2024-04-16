Российские военные контролируют большую часть островов в дельте Днепра

Большая часть островов в дельте реки Днепр контролируются российской армией. Об этом заявил заместитель командира взвода морских пехотинцев Северного флота, действующего в составе группировки войск "Днепр" с позывным Бес, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии