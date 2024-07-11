Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

W

Walery

Разве в Дагестане располагаются мирового уровня песчаные пустыни, песок которых попадает в глаза, нос и уши дагестанским женщинам, а? Спецодежда арабских бедуинов на верблюдах в Аравийских пустынях и автомобили дагестанских джигитов на кавказских дорогах одно и то-же? Почему нормы культуры Дагестана определяют некие религиозные никабы? Если так тогда хорошо бы отключить электричество по всему Дагестану... и никто не будет смотреть на местных женщин... Кто будет спорить, что их никабы и такое достижение цивилизации как электричество есть взаимодополняющие идеалы человечества..?