Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

В РОССИЮ ПРИШЛА "СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА": "БОЙЦЫ СВО" ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ. ЗАПАД НАЧИНАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ О том, что Запад, его украинские вассалы и радикальный исламистский интернационал спелись с целью уничтожить Россию, известно далеко не вчера.

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Комментарии
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W
Walery
Разве в Дагестане располагаются мирового уровня песчаные пустыни, песок которых попадает в глаза, нос и уши дагестанским женщинам, а? Спецодежда арабских бедуинов на верблюдах в Аравийских пустынях и автомобили дагестанских джигитов на кавказских дорогах одно и то-же? Почему нормы культуры Дагестана определяют некие религиозные никабы?  Если так тогда хорошо бы отключить электричество по всему Дагестану... и никто не будет смотреть на местных женщин... Кто будет спорить, что их никабы и  такое достижение цивилизации как электричество есть взаимодополняющие идеалы человечества..?
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