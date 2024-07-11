В РОССИЮ ПРИШЛА "СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА": "БОЙЦЫ СВО" ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ. ЗАПАД НАЧИНАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ О том, что Запад, его украинские вассалы и радикальный исламистский интернационал спелись с целью уничтожить Россию, известно далеко не вчера.
Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова
Комментарии
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W
Walery
Разве в Дагестане располагаются мирового уровня песчаные пустыни, песок которых попадает в глаза, нос и уши дагестанским женщинам, а? Спецодежда арабских бедуинов на верблюдах в Аравийских пустынях и автомобили дагестанских джигитов на кавказских дорогах одно и то-же? Почему нормы культуры Дагестана определяют некие религиозные никабы? Если так тогда хорошо бы отключить электричество по всему Дагестану... и никто не будет смотреть на местных женщин... Кто будет спорить, что их никабы и такое достижение цивилизации как электричество есть взаимодополняющие идеалы человечества..?
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