В НИУ ВШЭ открылся центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия

В НИУ ВШЭ начинает работу Центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия. Новое подразделение в составе Института когнитивных нейронаук призвано стать флагманом в области исследований когнитивных функций человека.
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