Пыленков про обмен из СКА в «Северсталь»: «Был небольшой шок, не ожидал этого»

Даниил Пыленков прокомментировал свой обмен из СКА в «Северсталь». – Как восприняли обмен из СКА в «Северсталь»? – Для меня был небольшой шок, потому что не ожидал этого.
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