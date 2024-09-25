Нелегальные мигранты покинули Поморье с помощью судебных приставов

Несмотря на то, что срок их пребывания в России закончился, добровольно страну иностранцы не покинулиРечь идёт о двух гражданах Таджикистана 1982 и 1989 годов рождения, которые продолжали жить в России незаконно.
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