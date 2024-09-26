У спецоперации есть свой Экзюпери: военный летчик и член Союза писателей Петербурга Олег Булычев вернулся из зоны боевых действий

И теперь планирует написать об этом книгу - Олег, когда вы начали писать и что послужило импульсом для этого? - Вы даже не поверите, когда узнаете, кто первым заметил во мне способность писать художественную прозу.
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