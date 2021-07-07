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Политолог: Цель Зеленского — обеспечить избрание на второй срок

Политолог: Цель Зеленского — обеспечить избрание на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский пытается лишить влияния своих основных политических оппонентов, прежде всего — пятого президента Петра Порошенко и председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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