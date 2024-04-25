"В суд в генеральской форме, а из суда на полусогнутых в гражданке": Заместителя Шойгу отправили в СИЗО. Что еще известно о Тимуре Иванове

что-то этот.... кличка стален... не трогал своих верных лакеев - мишку калинина. климку ворошила, сёмку буденова... а творили они при этом ... кличка стален.... много чего мерзкого и преступного.... кличка стален только личных врагов уничтожал, назвав их врагами "народа"...

Ингерман Ланская

при совдепии воровали ВСЕ!!! слесарь - гайку, врач - бинты , директор - продукция своего предприятия, парт.чинуши - всё, до чего могли дотянуться, ком.частей - строй.материалы на 2-3-эт.дачи..... а отдыхающие дикарями директора - это лапша на уши савейскага пипла, ну, как вова ульянов в общей очереди в парикмахерскую......