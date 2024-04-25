Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй с момента громкого дела Министра обороны Сердюкова, столь громких задержаний в России еще не было.
"В суд в генеральской форме, а из суда на полусогнутых в гражданке": Заместителя Шойгу отправили в СИЗО. Что еще известно о Тимуре Иванове
Комментарии
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Ингерман Ланская
что-то этот.... кличка стален... не трогал своих верных лакеев - мишку калинина. климку ворошила, сёмку буденова... а творили они при этом ... кличка стален.... много чего мерзкого и преступного.... кличка стален только личных врагов уничтожал, назвав их врагами "народа"...
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2 час.
Ингерман Ланская
при совдепии воровали ВСЕ!!! слесарь - гайку, врач - бинты , директор - продукция своего предприятия, парт.чинуши - всё, до чего могли дотянуться, ком.частей - строй.материалы на 2-3-эт.дачи..... а отдыхающие дикарями директора - это лапша на уши савейскага пипла, ну, как вова ульянов в общей очереди в парикмахерскую......
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2 час.
Boris Borisov
Внимание !!! Ципсошная мразь Ингерман Ланская -вышлО на работу !!!! Не отвечайте !!!
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38 мин.
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