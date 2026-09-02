Путин прокомментировал возможность удара по объектам ВСУ в Британии

www.globallookpress.com/Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com Президент России Владимир Путин 2 сентября ответил на вопрос журналистов, может ли военный объект в Великобритании, используемый ВСУ, стать законной целью для российской армии.
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