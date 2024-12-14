Yeni Şafak: Турция может начать сбивать самолеты ВС Израиля в Сирии

Турция планирует сбивать военные самолеты Израиля в Сирии, в случае если израильская армия окажет огневую поддержку действующим на севере арабской республики «Силам народной самообороны» (СНС), пишет Yeni Şafak со ссылкой на радиостанцию «Голос Турции».
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