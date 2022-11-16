Эксперты Ассоциации автомототуризма назвали проблемы национальных маршрутов

На заседании комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры эксперты Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга озвучили выявленные в 2022 году в ходе экспертной работы проблемы национальных маршрутов в регионах.