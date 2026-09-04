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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Семак: «Счастье, любовь, самореализация, все, за что отчаянно бьется человек, становится пустым и бессмысленным, если нет мира в душе, а мир только там, где есть Бог»

Анна, Жена главного тренера « Зенита » Сергея Семака , поделилась рассуждениями о жизни после 40 лет.

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