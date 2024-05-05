Три человека пострадали в массовой аварии в Рязани на Гагарина

Авария произошла в субботу, 4 мая, вблизи дома № 63/29 по улице Гагарина около 16:30. По данным полиции, 69-летний водитель Hyundai Creta врезался в Mazda CX-5 поду правлением 28-летней рязанки и в троллейбус под управлением 23-летнего местного жителя.