Дочь Келлога Моббс: принудительный призыв женщин — не в интересах Украины

Украинских женщин следует поощрять за службу в армии, но не принуждать к этому. Об этом в интервью изданию «Общественное» заявила дочь бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс, комментируя призыв своего отца к мобилизации женщин в ВСУ.
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