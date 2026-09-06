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Газета.ру

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Дочь Келлога Моббс: принудительный призыв женщин — не в интересах Украины

Дочь Келлога Моббс: принудительный призыв женщин — не в интересах Украины

Украинских женщин следует поощрять за службу в армии, но не принуждать к этому. Об этом в интервью изданию «Общественное» заявила дочь бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс, комментируя призыв своего отца к мобилизации женщин в ВСУ.

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