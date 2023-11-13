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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Александр Гребнев
    Браво уважение кто это сделал снял запреты а кто это продвигал гнать в шею это происки запада и на руку нашим врагам ...МВД накрыло лобби...
  • Андрей
    всё верно! Спихиваем всё на власть, а сами то что?Нам нужна не влас...
  • Владимир Скорняков
    А лоббистам сроки давать..МВД накрыло лобби...

Муждабаев – Гельману: «На колени! Кайся перед украинцами»

Муждабаев – Гельману: «На колени! Кайся перед украинцами»

Политнавигатор Бежавший из России либеральный галерист и политтехнолог Марат Гельман, как и все остальные представители «русских либералов», должны вымаливать прощение у украинцев, прежде, чем въезжать на Украину.

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