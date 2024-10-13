Рынок такси: один серый, другой белый

Запутавшись в клубке запущенных проблем, российский рынок такси стремительно съезжает в серую зону. На скользкую дорогу машины с шашечками загоняют просчеты с регулированием, которые привели российскую таксомоторную отрасль к серьезному кризисуСОФЬЯ САНДУРСКАЯ/ТАСС 72% водителей такси готовы работать нелегальночитайте на monocle.
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