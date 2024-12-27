Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Прибыль промышленных предприятий Китая снижается четвертый месяц подряд

Прибыль промышленных предприятий Китая снижается четвертый месяц подряд

Прибыль промышленных предприятий Китая снижается четвертый месяц подряд. В ноябре спад составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о том, что стимулирующие меры Пекина еще не смогли существенно остановить падение корпоративных доходов, сообщает CNBC.

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