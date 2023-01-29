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Мичков о «Сириусе»: «Центр очень сильно развивается. Здесь создают еще больше условий для роста молодых игроков»

Матвей Мичков рассказал об образовательном центре «Сириус» в Сочи.  – Как изменения в «Сириусе» за время, что вы у нас не были? – «Сириус» очень сильно развивается.

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