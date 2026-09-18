«Новые правила»: путешествия по украинской ж/д превратятся в опасные марш-броски

На Украине вводят новые правила работы железной дороги в зависимости от воздушных тревог, которые превратят путешествия в сложные марш-броски.
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