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Основатель TSMC не считает, что бум ИИ потребует строительства десятков новых ...

Основатель TSMC не считает, что бум ИИ потребует строительства десятков новых ...

Основатель TSMC не считает, что бум ИИ потребует строительства десятков новых предприятийГлава компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), если верить публикациям в прессе, намеревается привлечь триллионы долларов США на строительство дополнительных предприятий, способных выпускать ускорители вычислений.

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