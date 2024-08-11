22 старые, но очень классные вещи, которые будут служить вечно

Мы привыкли к тому, что вещам свойственно изнашиваться, а приборам ломаться. Но случаются ситуации «наоборот»: бабушкина кофемолка до сих пор работает исправно, а дедушкина кожаная куртка выглядит как новая.
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