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22 старые, но очень классные вещи, которые будут служить вечно

22 старые, но очень классные вещи, которые будут служить вечно

Мы привыкли к тому, что вещам свойственно изнашиваться, а приборам ломаться. Но случаются ситуации «наоборот»: бабушкина кофемолка до сих пор работает исправно, а дедушкина кожаная куртка выглядит как новая.

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