10 самых больших машин в мире: монстры на колесах

Какие самые большие грузовые машины существуют?/ Фото: techcult.ru В мире больших автомобилей есть настоящие гиганты, которые по размерам в несколько раз превосходят привычные строительные самосвалы или фуры.
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