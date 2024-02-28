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ЗА БАРАНКОЙ

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10 самых больших машин в мире: монстры на колесах

10 самых больших машин в мире: монстры на колесах

Какие самые большие грузовые машины существуют?/ Фото: techcult.ru В мире больших автомобилей есть настоящие гиганты, которые по размерам в несколько раз превосходят привычные строительные самосвалы или фуры.

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