Новая атака БПЛА на Брянск отбита

Еще одна попытка проникновения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Брянской области была успешно предотвращена Силами противовоздушной обороны Российской Федерации, сообщил губернатор региона Александр Богомаз 3 января в своем Telegram-канале.
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