Водород и искусственный интеллект: Южная Корея намерена закончить разработку танка К3 к 2030 году Южная Корея намерена закончить разработку основного боевого танка К3 к 2030 году.
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Водород и искусственный интеллект: Южная Корея намерена закончить разработку танка К3 к 2030 году Южная Корея намерена закончить разработку основного боевого танка К3 к 2030 году.
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