Просрочил долг перед Родиной: таджикский россиянин сбежал с фронта по двум паспортам

Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью Пока в 81 регионе России силовики месят грязь на масштабных рейдах «Нелегал-2026», вычищая из страны тысячи нелегалов и прижимая к ногтю теневой бизнес, один конкретный персонаж решил поиграть в невидимку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии