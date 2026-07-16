Театр абсурда
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Театр абсурда

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Просрочил долг перед Родиной: таджикский россиянин сбежал с фронта по двум паспортам

Просрочил долг перед Родиной: таджикский россиянин сбежал с фронта по двум паспортам

Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью Пока в 81 регионе России силовики месят грязь на масштабных рейдах «Нелегал-2026», вычищая из страны тысячи нелегалов и прижимая к ногтю теневой бизнес, один конкретный персонаж решил поиграть в невидимку.

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