Reign of Destiny, новая приключенческая ролевая игра, выпущенная для Android в Канаде

Царство судьбы, увлекательная ролевая игра, начинает программный запуск для Android в Канаде. Созданная Wish Interactive Technology LTD, игра Reign of Destiny обещает игрокам захватывающее ролевое приключение, наполненное приключениями, вплетенными в захватывающую сюжетную линию.
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