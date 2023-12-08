Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами. Об этом на заседании Совета Федерации заявила Спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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