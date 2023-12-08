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  • Ольга Каширина
    Мигранты сами и провоцируют эту проблему вместо того, чтобы соблюдать  законы России.Матвиенко назвала...
  • Борис Ермолаев
    Гнать эту говорящую голову Матвиенко к чертовой матери ! Что она полезного делает в Совете Федерации?Матвиенко назвала...
  • Юрий Зиновкин
    Деградация этой курицы налицо. Эти твари в ЕР потеряли берега. Как за этих уродов можно голосовать?!Матвиенко назвала...

Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами. Об этом на заседании Совета Федерации заявила Спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зиновкин
Деградация этой курицы налицо. Эти твари в ЕР потеряли берега. Как за этих уродов можно голосовать?!
Ответить
3 мин.
БЕ
Борис Ермолаев
Гнать эту говорящую голову Матвиенко к чертовой матери ! Что она полезного делает в Совете Федерации?
Ответить
1 мин.
Ольга Каширина
Мигранты сами и провоцируют эту проблему вместо того, чтобы соблюдать  законы России.
Ответить
9 сек.

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