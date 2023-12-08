Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

ЮЗ Юрий Зиновкин Деградация этой курицы налицо. Эти твари в ЕР потеряли берега. Как за этих уродов можно голосовать?!

БЕ Борис Ермолаев Гнать эту говорящую голову Матвиенко к чертовой матери ! Что она полезного делает в Совете Федерации?