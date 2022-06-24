Россия разослала в ООН примеры ненавистнических высказываний украинских политиков

Делегация Российской Федерации опубликовала в виде официального документа в Совете Безопасности и Генассамблее Организации Объединённых Наций список публичных и доказанных ненавистнических заявлений украинских политиков и общественных деятелей.
Делегация Российской Федерации опубликовала в виде официального документа в Совете Безопасности и Генассамблее Организации Объединённых Наций список публичных и доказанных ненавистнических заявлений украинских политиков и общественных деятелей.
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