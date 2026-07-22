ИИ явил скрытые движения океана по спутниковым снимкам

Система GOFLOW восстанавливает мелкомасштабные течения размером менее 30 км и позволяет изучать процессы, которые влияют на формирование климата ЗемлиУчёные из Тель-Авивского университета разработали систему GOFLOW на основе искусственного интеллекта, которая позволяет восстанавливать структуру океанических течений по спутниковым изображениям.