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ИИ явил скрытые движения океана по спутниковым снимкам

ИИ явил скрытые движения океана по спутниковым снимкам

Система GOFLOW восстанавливает мелкомасштабные течения размером менее 30 км и позволяет изучать процессы, которые влияют на формирование климата ЗемлиУчёные из Тель-Авивского университета разработали систему GOFLOW на основе искусственного интеллекта, которая позволяет восстанавливать структуру океанических течений по спутниковым изображениям.

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