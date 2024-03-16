«Попытка пресечена»: неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области

Неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Попытка удара по Новокуйбышевскому НПЗ была пресечена, а на Сызранском заводе загорелась установка по переработке нефтепродуктов.
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