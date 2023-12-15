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Porsche Macan досрочно уйдет с европейского рынка

Выпускаемый с 2014 года кроссовер Porsche Macan — самая продаваемая на рынке Европы модель компании. Но даже несмотря на ряд модернизаций, последняя из которых как раз была призвана продлить конвейерную жизнь бензиновой модели в ожидании задерживающегося электрического преемника, Macan вынужденно ….

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