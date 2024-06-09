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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела гладкой и без морщинок

Макияж, который не подчёркивает морщинки и делает кожу более гладкой и сияющей? Да! Главное, создать правильный тон — основу любого макияжа! Ведь это уже 50% красивого и гармоничного макияжа, который будет подчёркивать достоинства и скрывать мелкие несовершенства! В этой статье рассказываю как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела ровной и гладкой (а […].

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