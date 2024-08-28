Вы не поверите, но даже самый обычный кефир может невероятно удачно подчеркнуть вкус курицы и сделать ее нежной и божественно вкусной.
Курицу не жарю и не варю. Просто заливаю ее кефиром. Это блюдо удивило всех, кто его пробовал
Комментарии
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Катя Плетнева
Ну название это что то. Специально чтоли так придумывают. Не жарю и не варю - интрига типа? Не жарю и не варю, просто заливаю кефиром и ем сырой! А просто назвать - курица в кефирном маринаде в духовке - не?
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14 час.
Барма Лей
Просто тупой(ая) автор и копипастер.Ничего удивительного-деградация.
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12 час.
Лариса Мотузко
Не жарю и не варю - а угадайте что?? Охренеть сколько трахаюсь с маринадом, а потом жду ее в духовке) Про лук молчу - вечная проблема с глазами((
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12 час.
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