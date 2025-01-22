Петербуржцам пообещали начало продолжительной оттепели

Она будет вызвана неизвестным циклоном Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в город пришел циклон, у которого нет названия, но именно после него в регионе начнется продолжительная оттепель.
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