Как защитить свои деньги от потерь: советы эксперта по финансам

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Экономист Алексей Родин считает, что для безбедной жизни россиянам достаточно накопить 65 млн рублей, разместив их в облигациях с ежегодным доходом 4 % (пассивный доход 100 тысяч рублей в месяц).