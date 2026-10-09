«Не умерли бы»: как просрочка попадает на прилавки по всей России

Новое расследование о сером рынке просроченных продуктов провели журналисты «Известий». И выяснили, что товары, которые по документам должны быть утилизированы, снова попадают на прилавки.
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