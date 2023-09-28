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Марио о фото с Акинфеевым перед игрой с ЦСКА: «Зачем создавать такой шум? Некоторые смешивают меня с грязью»

Марио о фото с Акинфеевым перед игрой с ЦСКА: «Зачем создавать такой шум? Некоторые смешивают меня с грязью»

Снимок был сделан перед матчем «Зенита» с армейцами в 7-м туре Мир РПЛ (1:1). — После матча разошлось твое фото из подтрибунного помещения — ты тянешь руку, напротив Акинфеев с холодным взглядом.

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