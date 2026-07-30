Происшествия
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Происшествия

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В Нижнем Новгороде транспортные полицейские выявили факты безучетного потребления электричества для майнинга криптовалюты

В Нижнем Новгороде транспортные полицейские выявили факты безучетного потребления электричества для майнинга криптовалюты

В рамках реализации оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ПФО во взаимодействии с УФСБ России по Нижегородской области выявили факт причинения материального ущерба энергосетевой компании в особо крупном размере.

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