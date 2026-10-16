Последние крупные корабли вышли из Одессы на рассвете. Днём в город вошли румыны. 16 октября 1941 года, 73 дня штурма — и они вступают в город, который так и не взяли: советские части ушли по приказу Ставки, основными силами — морем, в Крым.
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