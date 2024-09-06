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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Клюквенный разборный пирог

ИНГРЕДИЕНТЫ сахар коричневый – 1 стакан тертая цедра апельсина – 1 апельсин клюква – 200 г готовое слоеное дрожжевое тесто – 500 г растительное масло для смазывания крепкий черный чай для смазывания ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 В разогретую сковороду всыпать половину сахара и цедру, готовить 1 мин.

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