Клюквенный разборный пирог

ИНГРЕДИЕНТЫ сахар коричневый – 1 стакан тертая цедра апельсина – 1 апельсин клюква – 200 г готовое слоеное дрожжевое тесто – 500 г растительное масло для смазывания крепкий черный чай для смазывания ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 В разогретую сковороду всыпать половину сахара и цедру, готовить 1 мин.