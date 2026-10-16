Бортпроводница Александра Спасская сняла яркий болид на рейсе из Ульяновска в Москву. Это архивное видео от 27 октября 2025 года: происхождение объекта тогда не удалось установить однозначно — метеороид или фрагмент космического мусора.
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