В Сосновском округе "Шкода" слетела с дороги в кювет

ДТП произошло 2 января на 57 километре автодороги "Тамбов-Шацк" в Сосновском муниципальном округе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 44-летняя водитель автомобиля "Шкода Рапид" не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет.