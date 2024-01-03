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В Сосновском округе "Шкода" слетела с дороги в кювет

В Сосновском округе "Шкода" слетела с дороги в кювет

ДТП произошло 2 января на 57 километре автодороги "Тамбов-Шацк" в Сосновском муниципальном округе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 44-летняя водитель автомобиля "Шкода Рапид" не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет.

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