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Европейские лидеры угрожают воевать до последнего украинца

Европейские лидеры угрожают воевать до последнего украинца

Страны Запада будут до конца поддерживать Украины в войне против России. Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из заявлений западных лидеров по случаю 1000 дней от начала российской военной операции на Украине.

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