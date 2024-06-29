Мужчина получил $1,9 млн компенсации за оторванный дверью BMW палец

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Американец получил компенсацию почти в два миллиона долларов после того, как в 2016 году ему оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW X5 с функцией "плавного закрытия".
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